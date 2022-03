Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Stadtgebiet

Einbruchschutz - Beratungsstreife klärt auf

Lübeck (ots)

"Ist mein Haus genug vor Einbruch gesichert?" Zwei Polizeibeamte der Polizei Lübeck, eine Polizeihauptkommissarin und ein Polizeihauptkommissar, waren vergangene Woche in unterschiedlichen Stadtteilen Lübecks unterwegs, um auf das Thema Einbruchschutz hinzuweisen. Die beiden Beamten der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck sind ausgebildete Einbruchschutzberater. Sie waren fußläufig in einigen Wohngebieten der Hansestadt unterwegs und hinterließen Informationen rund um den Einbruchschutz in den Briefkästen. Etwa 320 Haushalte wurden so an einem Nachmittag erreicht.

"Ich bin doch recht unbedarft.", konnten sie von einem Anwohner erfahren. Wenn er aber weiter über das Thema nachdenkt, wird ihm nach eigener Aussage doch etwas mulmig. Gibt es etwa Einbrüche in der Nähe? Hat er sein Heim genug geschützt? Wird wirklich abgeschlossen, wenn das Haus verlassen wird oder ist die Tür nur zugezogen? Bleiben bei gutem Wetter die nicht verschlossenen Fenster doch mal auf Kipp, wenn man wegfährt? Steht die Garage immer offen und man gelangt leicht an die dort befindlichen Dinge heran?

Zwei ältere Damen erzählten, dass sie immer gegenseitig auf ihr Haus aufpassen, wenn die andere mal verreist. Man kennt sich in der Nachbarschaft und ist gut vernetzt. Ständig heruntergelassene Rollläden und ein überquellender Briefkasten weisen nicht nur den Nachbarn darauf hin, dass sich im Haus derzeit niemand befindet. Dichtbewachsene nicht einsehbare Grundstücke geben Abgeschiedenheit und Ruhe, bergen aber auch Gefahren. So können Nebeneingangstüren und Terrassentüren oft zu Schwachpunkten im Haus werden.

Zwar ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren gesunken, doch wenn man selbst betroffen ist, kommt es nicht auf die Gesamtzahl der Einbrüche an. Das Sicherheitsgefühl zu Hause ist gestört und manchmal haben die Betroffenen lange damit zu kämpfen, wenn ein Fremder in ihren privatesten Wohlfühlbereich eingedrungen ist.

Neben Informationen zum Thema Einbruchschutz wurde das Angebot unterbreitet, dass man sich vor Ort beraten lassen kann, ob das Haus wirklich einbruchsicher ist. Die Polizeidirektion Lübeck bietet Vor-Ort-Beratungen nach vorheriger Terminabsprache an. Dabei werden u.a. Türen und Fenster genauer ins Visier genommen und auf Schwachstellen überprüft.

Sollten Sie eine derartige Beratung wünschen, so wenden Sie sich an die Einbruchschutzberater der Polizeidirektion Lübeck, Tel. 0451 131-1420 oder E-Mail einbruchschutz-luebeck@polizei.landsh.de.

Weitere Tipps zum Einbruchschutz stehen zudem im Internet unter www.k-einbruch.de, www.polizei-beratung.de und www.polizei.schleswig-holstein.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell