Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St-Leon-Rot/BAB 5: schwerer Verkehrsunfall, Lkw umgekippt, zwei Fahrstreifen gesperrt - Pressemeldung Nr. 1

St-Leon-Rot/BAB 5 (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt ist Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf voll gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Karlsruhe wird an der Anschlussstelle Kronau ausgeleitet. Nach ersten Informationen sollen ein Pkw und ein Lastwagen beteiligt sein. Der Lkw sei in die Leitplanken geprallt und umgekippt. Weitergehende Informationen zu Verletzten liegen momentan noch nicht vor. Derzeit herrscht Rückstau von mindestens 4 Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell