POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach Schussabgabe durch Polizeibeamte

Nach einer Gefährlichen Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt soll der Tatverdächtige am Sonntag, den 26.12.2021, in einer Wohnung in Herford, mit einer Schusswaffe auf die hinzugerufenen Polizeibeamten gezielt haben. Der Mann erlitt durch die daraufhin von den Polizisten abgegebenen Schüsse Verletzungen. Die Polizei Bielefeld richtete eine Mordkommission ein.

Eine 37-jährige Herforderin meldete gegen 23:35 Uhr über Notruf der Polizei Herford, dass ihr Freund sie in ihrer Wohnung in der Clausewitzstraße mit einer Stichwaffe verletzt habe. Die Polizisten seien in der Wohnung auf das verletzte Opfer und im Wohnzimmer auf den dringend Tatverdächtigen getroffen. Als die Beamten auf den 35-Jährigen aus Löhne zugegangen seien, soll dieser eine Schusswaffe gezogen und auf die Beamten gerichtet haben. Daraufhin hätten die Polizisten von ihrer Dienstwaffe Gebrauch gemacht. Rettungswagen brachten den schwerverletzten 35-Jährigen sowie die verletzte Herforderin nach der notärztlichen Erstversorgung am Tatort in Krankenhäuser.

Die Mordkommission "Walther" unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz nahm die Ermittlungen auf.

