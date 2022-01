Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis): BAB 6 - Verkehrsunfall in Höhe Anschlussstelle Mannheim-Rheinau/Schwetzingen Nr. 2

Schwetzingen (ots)

Am späten Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr eine 22-Jährige mit ihrer Mercedes-Benz A-Klasse den rechten Fahrstreifen auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Frankfurt. Kurz nach der Anschlussstelle MA-Rheinau/Schwetzingen fuhr ihr ein 34-Jähriger aus Unachtsamkeit mit seinem Lexus hinten auf. Die beiden Pkw und umherliegende Trümmerteile versperrten in der Folge beide Fahrstreifen. Sowohl die beiden Insassen der A-Klasse als auch der Fahrer des Lexus konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Alle drei Unfallbeteiligten verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Unfallfahrzeuge wurden durch Abschleppdienste abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 33.000 EUR. Der Einsatz der Feuerwehr beschränkte sich auf das Beseitigen der Fahrzeugteile auf den Fahrstreifen. Seit 23:45 Uhr ist der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Zurzeit ist noch der rechte Fahrstreifen aufgrund von Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich gegen 02:30 Uhr abgeschlossen sein. In der Spitze bildete sich ein Rückstau von zwei Kilometern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell