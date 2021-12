Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Körperverletzung am Bahnsteig

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 13.00 Uhr, wurde eine 15-jährige Geschädigte am Bahnsteig im Bahnhof Sinsheim von zwei 16 bis 18 Jahre alten Mädchen geohrfeigt und beleidigt. Die beiden Täterinnen wurden wie folgt beschrieben: ca. 163 bis 170 cm groß, schlank, beide hatten dunkle Haare zu einem Dutt gebunden und beide sollen um die Augenpartien auffällig geschminkt gewesen sein. Eine Person war bekleidet mit einer beigefarbene Jacke und einer blauen Jeans, die andere Täterin trug eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Jogginghose. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und die Hinweise zur Identität der Täterinnen geben können werden gebeten sich unter der Telefon-Nr. 07261/690-0 mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.

