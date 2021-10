Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis: Hecke in Brand geraten

Helmstadt-Bargen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Rauchsäule und ein Knall sorgten am Freitagvormittag für den Einsatz mehrerer Streifenwagen sowie der Freiwilligen Feuerwehr in der Weinstraße. Ein 77-Jähriger verbrannte kurz nach 9 Uhr Papier und sonstigen Abfall in einem Container, als ein bislang unbekannter Gegenstand dabei offenbar explodierte. Dadurch fing nicht nur der Container, sondern auch die angrenzende Hecke Feuer. Glücklicherweise wurde dabei keine Person verletzt. Durch das schnelle Löschen der Freiwilligen Feuerwehr Helmstadt konnte der Brand schnell eingedämmt werden. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern.

