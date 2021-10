Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und LKW - eine leicht verletzte Person

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr kam es auf der K4148 an der Einmündung zur Handelsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 32-jähriger, welcher mit einem LKW aus Richtung des Grenzhöfer Weg kam, war gerade dabei von der K4148 in die Handelsstraße abzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden 32-jährigen Mann in seinem Renault. Durch den Unfall erlitt der nicht angeschnallte PKW-Fahrer leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ausgetretene Betriebsstoffe an der Unfallstelle wurden durch die Feuerwehr beseitigt, wozu die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt war. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 13.000 Euro.

