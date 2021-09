Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Rad entwendet - Zeugen gesucht!

Eberbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch zwischen 17:45 Uhr und 17:50 Uhr ein in der Bahnhofstraße abgestelltes Fahrrad und konnte unerkannt flüchten. Der 35-jährige Besitzer stellte das Rad vor einer Bankfiliale ab und musste nach dem Verlassen der Filiale das Fehlen seines Fahrrads feststellen. Das Rad wird wie folgt beschrieben: Marke CUBE, schwarz/rot, Fahrradcomputer und Handyhalterung am Lenker. An dem Rad war eine rote Trinkflasche angebracht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

