Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Hilfsbereitschaft einer 70-Jährigen ausgenutzt und EC-Karte entwendet

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Als eine 70-Jährige am Freitag kurz nach 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eppelheimer Straße von einer scheinbar Schwangeren und ihrem Begleiter angesprochen wurde, ahnte sie nichts Böses. Die Frau mit dem sichtbaren Babybauch gab an, starke Schmerzen zu haben und fragte nach einem Arzt oder Krankenhaus in der Nähe. Als die Seniorin ihnen eine Klinik in der Nähe empfahl, gaben sich die beiden desorientiert und baten die Dame es zusätzlich aufzuschreiben. Das aufgeschlagene Notizbuch hielten die beiden mutmaßlichen Trickdiebe dabei so geschickt über die Handtasche der 70-Jährigen, dass sie nicht bemerkte, wie diese offenbar dabei deren EC-Karte herauszogen. Nach dem Eintrag ins Notizbuch entfernten sich die beiden zügig. Die Geschädigte prüfte zufällig nichtsahnend am selben Tag ihre Kontoauszüge und stellte zwei ihr unbekannte Auszahlungen von zusammen über 2.000 EUR fest. Daraufhin informierte sie die Polizei, erstattete Anzeige und ließ ihre Karte sperren.

Hilfsbereitschaft ja, aber Vorsicht walten lassen! Was tun, wenn man angesprochen wird und um Hilfe gebeten wird, schließlich könnte man in einer eigenen Notsituation ja auch mal auf andere angewiesen sein? Die Polizei rät:

Nicht nur in Corona-Zeiten kann ein gewisser Abstand nicht schaden - weisen Sie Fragende ggf. darauf hin!

Insbesondere wenn es mehrere Personen sind, behalten sie diese während des Gesprächs im Auge, insbesondere wenn Sie etwas aufschreiben oder in Ihrer Tasche kramen!

Wenn Ihnen die Personen verdächtig oder zu aufdringlich erscheinen, lehnen Sie bestimmt ab oder rufen andere Personen in der Nähe zu Hilfe!

Behalten Sie Ihre Wertsachen dicht am Körper, am besten in verschlossenen Taschen!

Bewahren Sie die PIN von EC-Karten o.ä. nie zusammen mit der Karte auf!

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge, informieren Sie bei Unstimmigkeiten umgehend Ihre Bank (Sperrnotruf: 116 116) und erstatten Anzeige bei der Polizei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell