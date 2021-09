Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Schwerer Verkehrsunfall auf B 292; Auto überschlagen; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 292 wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden bereits mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Lkw gegen 12.30 Uhr auf der B 292 in Richtung Dühren. Kurz vor der Brücke über den Waidbach wechselte der Fahrer von links nach rechts und übersah dabei einem daneben fahrenden BMW. Dessen Fahrer wich einer seitlichen Kollision aus, geriet in die angrenzende Grünfläche und überschlug sich. Beide Insassen des BMW wurden verletzt; der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Dühren/A6 ist gesperrt.

Der Verkehr wird über die Abfahrt in Richtung Wilhelmstraße durch die Sinsheimer Innenstadt in Richtung Sinsheim-Dürhen und A6 geführt.

