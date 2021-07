Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Bargeld aus Pkw gestohlen - Geschädigte gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Ein 27-jähriger Mann entwendete am Donnerstagmittag im Stadtteil Schwetzingerstadt Bargeld aus einem geparkten Auto. Zeugen beobachteten gegen 11.30 Uhr, wie eine unbekannte Frau ihr Fahrzeug in der Seckenheimer Straße abstellte und verließ. Anschließend machte sich der 27-Jährige an dem unverschlossenen Pkw zu schaffen und entwendete Bargeld daraus. Die couragierten Zeugen folgten dem Täter und verständigten die Polizei. In der Traitteurstraße konnten sie den 27-Jährigen einholen, vorläufig festnehmen und schließlich einer Polizeistreife übergeben. Zwischenzeitlich war die Geschädigte offenbar zu dem Fahrzeug zurückgekehrt und hatte den Tatort mit ihrem Fahrzeug bereits wieder verlassen. Die Polizei sucht nun die Geschädigte und bittet diese, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

