Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: 37-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots)

Schwere Oberkörperverletzungen zog sich am Freitagabend ein 37-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Eichendorffstraße/Carl-Benz-Straße zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Mann war gegen 20.20 Uhr auf der Carl-Benz-Straße in Richtung Industriegebiet unterwegs. An der Einmündung Eichendorffstraße/Carl-Benz-Straße stoppt er sein Zweirad und stürzte dabei zu Boden.

Bei der Unfallaufnahme versuchte er die Schuld des Unfalls einem 15-jährigen Rollerfahrer, der ihm die Vorfahrt genommen haben soll, in die Schuhe zu schieben. Der Jugendliche wartete jedoch auf der gegenüberliegenden Seite zusammen mit seinem gleichaltrigen Sozius an der Haltelinie.

Wie sich herausstellte, war der 37-Jährige mit über 1,5 Promille ordentlich alkoholisiert. Eine Blutentnahme wurde in einer Heidelberger Klinik durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell