Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren Auto gestreift - 5.000 EUR Sachschaden

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Jakob-Ruppert-Straße. Ein 38-Jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Jakob-Ruppert-Straße in Fahrtrichtung Grenzhöfer Straße unterwegs, als ihm ein weißer Transporter entgegenkam. Als der Transporter an ihm vorbeifuhr verschätze sich der 38-Jährige bezüglich der Fahrbahnbreite und streifte einen am Straßenrand geparkten Volvo. Verletzt wurde niemand, der Gesamtsachschaden beträgt rund 5.000 EUR.

