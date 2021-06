Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen: 19-Jähriger mit Drogen erwischt; Kontrolle im Rahmen "Sicher in Sinsheim"

Sinsheim-Reihen (ots)

Im Rahmen der Konzeption "Sicher in Sinsheim" kontrollierten vier Beamte des städtischen Gemeindevollzugsdienstes am Dienstagabend die Grillhütte in der Mühlstraße im Ortsteil Reihen.

Dort trafen sie auf drei 16-jährige Jugendliche und einen 19-Jährigen. Da sie schnell den Verdacht hegten, dass Drogen "im Spiel" sein könnten, zogen die Gemeindevollzugsbeamten eine Streife des Polizeireviers hinzu.

Bei der polizeilichen Kontrolle, stellten die Beamten im Rucksack des 19-Jährigen insgesamt über 140 Gramm Marihuana sicher. Darüber hinaus fanden sich auch Verpackungsmaterial, ein "Crusher" (eine Art Mühle zur Zerkleinerung von Pflanzen oder Kräutern) sowie eine Feinwaage.

Der Heranwachsende wurde daraufhin wegen des Verdachts des Drogenhandels vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahme und seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zuvor wurde noch seine Wohnung mit einem Rauschgiftspürhund durchsucht. Seine elektronischen Geräte -Laptop, Tablet und Handy- wurden zur Auswertung sichergestellt.

Gegen die drei 16-Jährigen wird derzeit nicht ermittelt, sie haben lediglich Zeugenstatus.

Das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell