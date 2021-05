Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. VW Golf geklaut.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen bislang Unbekannte einen schwarzen VW Golf von der Hofzufahrt eines Einfamilienhauses im Helmut-Rahn-Weg. Die Täter öffneten einen ebenfalls dort geparkten Audi. In diesem fanden sie die Schlüssel für den Golf. An dem Fahrzeug waren zuletzt Kennzeichen aus Bielefeld angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090.

