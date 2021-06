Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

BAB 659

Alkoholisiert und zu schnell unterwegs

PKW überschlägt sich

Mannheim (ots)

Der Fahrer eines Mercedes CLS fuhr am frühen Sonntagmorgen kurz nach 01.30 Uhr von Mannheim in Richtung Weinheim. Vor dem Viernheimer Kreuz überholte er rücksichtlos und mit überhöhter Geschwindigkeit zwei PKW rechts, wechselte anschließend nach links, wobei er einen anderen Verkehrsteilnehmer schnitt und er hierbei die Kontrolle über seinen PKW verlor. Dadurch geriet er ins Schleudern, prallte gegen eine Betonleitwand von der er abgewiesen wurde und in den dortigen Grünstreifen geriet. Im Anschluss fuhr er frontal gegen einen Baum, wodurch das Fahrzeug in die Höhe schleuderte und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 36-jährige Fahrer und sein 45-jähriger Beifahrer wurden hierbei schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Da der 36-jährige alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Tangente zur BAB 6 in Fahrtrichtung Süden für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell