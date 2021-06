Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim - Brand in Mehrfamilienhaus in der Pleikartsförster Straße Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:10 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pleikartsförster Straße in Heidelberg-Kirchheim gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen war der Brand im Erdgeschoss des Anwesens ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort, hatte das Feuer bereits auf das Dach des Gebäudes übergegriffen. Die Bewohner konnten aus ihren Wohnungen evakuiert werden und blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei Heidelberg ist derzeit vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zwei Wohnungen im Dachgeschoss des Anwesens sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

