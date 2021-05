Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gesundheitliche Beschwerden - Frau fährt gegen Poller

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 10:15 Uhr in der Schwabenheimer Straße. Eine 38-Jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Schwabenheimer Straße in Fahrtrichtung B3 unterwegs, als sie aufgrund von plötzlich auftretenden gesundheitlichen Beschwerden die Kontrolle über ihr Auto verlor und mit einem am Straßenrand befindlichen Poller kollidierte. Die Frau blieb glücklicherweise trotz der kurzzeitigen Beschwerden unverletzt. Sowohl am Auto, als auch am Poller entstand Sachschaden, der Mercedes musste abgeschleppt werden.

