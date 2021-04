Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots)

Die Verkehrspolizei Mannheim führte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, auf der Friesenheimer Insel in Mannheim erneut Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch. Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf der Ladungssicherung sowie der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen wurde zusätzlich auch die Einhaltung der Maskenpflicht im Sinne der CoroanVO überprüft. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 52 Fahrzeuge sowie 64 Personen.

Es wurden 31 Verstöße gegen die CoronaVO - Nichteinhaltung der Maskenpflicht - festgestellt. Mit den betroffenen Personen, insbesondere ortsfremden Personen aus anderen Bundesländern oder dem Ausland, wurden aufklärende Gespräche geführt und die derzeit gültige Rechtslage erläutert. Dabei zeigten sich der überwiegende Teil der Personen einsichtig und konnte mündlich verwarnt werden. Gegen 7 Personen mussten jedoch Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

- Gegen eine Person wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, gegen eine weitere wegen Ermächtigen hierzu - 4 Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Bestimmungen - Bei 6 Fahrzeugen war die Ladung nicht ausreichend gesichert - Ein Anhänger war um 35 Prozent überladen (4.740 kg statt der zulässigen 3.500 kg) - Ein Fahrer führte unzulässige Transporte im Kabotageverkehr durch - Es wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 1.250 Euro einbehalten. - 5 Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Bestimmungen - 2 Fahrer verfügten nicht über die erforderliche Berufskraftfahrerqualifikation

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind in Planung.

