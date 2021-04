Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannter bricht in Keller ein - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots)

Zwei leere Koffer sowie ein Vorhängeschloss im Gesamtwert von ca. 600 Euro entwendete ein bislang unbekannter Einbrecher aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Germaniastraße. Im Zeitraum vom 5.April 2021, 11:00 Uhr bis 12.April 2021, 14:30 Uhr gelang es dem Gesuchten auf bislang nicht bekannte Art und Weise in das Treppenhaus und von dort aus in den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses zu gelangen. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die entwendeten Koffer sind auffallend blau mit roten Nähten und haben eine weiße Schlaufe.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

