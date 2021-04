Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 24-Jähriger löst Polizeieinsatz aus - in psychiatrische Klinik eingeliefert

Mannheim (ots)

Nach vorausgegangener Bedrohung einer 58-jährigen Frau gegen 20.00 Uhr verbarrikadierte sich ein 24-Jähriger Mann in sein Wohnhaus in Mannheim-Käfertal und drohte damit, dieses in Brand zu stecken. Neben starken Kräfte des Polizeipräsidiums Mannheim wurde das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg zur Lagelösung hinzugezogen. Durch dieses konnte schließlich der allein im Objekt befindliche Mann gegen 0.00 Uhr widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell