Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis): Nach starkem Marihuana-Geruch - Drogenfund in Wohnung

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Donnerstagabend erhielt das Polizeirevier Hockenheim den Anruf einer Frau die sich über starken Marihuana-Geruch aus dem Nachbarhaus beschwerte. Die eingesetzten Beamten konnten den Geruch bereits auf dem Gehweg vor dem Mehrfamilienhaus in der Oftersheimer Straße wahrnehmen.

In der betroffenen Wohnung, in der es ebenfalls sehr stark nach Marihuana roch, konnten ein 34-Jähriger, dessen Ehefrau und ein gemeinsamer Sohn angetroffen werden. Der 34-Jährige gab auf Vorhalt an, Marihuana konsumiert zu haben. In der Wohnung wurden im weiteren Verlauf ca. 20 g Marihuana sichergestellt.

Der Mann gelangt nun wegen des unerlaubten Drogenbesitzes zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell