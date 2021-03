Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung - Hoher Sachschaden

Mannheim (ots)

In der Mannheimer Oststadt kam es am Mittwoch, den 10.03.2021, gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Werderstraße. Ein 40-jähriger Audi-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 42-jährigen Lkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 9000EUR.

