Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Ilgen

Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Auto vor Haustür gestohlen

St. Ilgen (ots)

Am Donnerstag im Zeitraum von 04:50 Uhr bis 08:50 Uhr entwendeten in der Karl-Theodor-Straße bislang unbekannte Täter einen Audi Q7. Das Auto war auf dem Parkplatz vor dem Anwesen des Eigentümers abgestellt. Gegen 08:50 Uhr stellte der Besitzer fest, dass das Auto spurlos verschwunden war. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Vermutlich aktivierten die Fahrzeugdiebe durch das Abfange der Funkwellen des ungeschützt im Haus gelagerten Schlüssels das Keyless-Go-System und konnten so das Fahrzeug öffnen und starten. Zeugen der Tat, insbesondere Anwohner im Nahbereich des Tatortes, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch, unter 0621/174-5555 beim Kriminaldauerdienst oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

WICHTIGER HINWEIS: Fahrzeugschlüssel mit "Keyless-Go"-Funktion senden dauerhaft ein Signal aus, um dem Fahrzeug zu signalisieren, dass sich der Schlüssel in direkter Nähe befindet. Das Fahrzeug versucht wiederum dieses Signal aufzugreifen, um sich öffnen und starten zu lassen, sobald der Fahrzeughalter in der Nähe ist. Mit einem Funkwellenverlängerer greifen die Diebe Schlüsselsignale in der unmittelbaren Nähe des Hauses ab, öffnen die Autotüren und fahren mit dem teuren Wagen davon. Ein Keyless-Go-System können sich also Diebe zu Nutze machen. Eine Funkwellen-Verlängerung genügt, um das System auszutricksen. Der Funkwellenverlängerer wird von einer Person in der Nähe des Autoschlüssels positioniert, beispielsweise vor der Haustür. Eine zweite Person steht mit einem zweiten Gerät bei der Fahrertür des Fahrzeugs und fängt das Signal auf. So wird dem Wagen vorgetäuscht, dass sich der Schlüssel in Wagennähe befindet und die Täter können spurlos, ohne sichtbare Einbruchsspuren wegfahren. Das Tückische daran: Läuft der Motor einmal, hinterfragt das Fahrzeug das Signal des Schlüssels nicht mehr und bleibt so lange in Betrieb, wie Benzin im Tank ist. Das kann leicht verhindert werden! Tipp der Polizei: Die Autoschlüssel in einer geschlossenen Metallbox (z.B. einer alten Keksdose) aufbewahren, um die Abstrahlung des Funksignals zu unterbrechen bzw. den Empfang des Funksignals zu verhindern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell