Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Zusammenstoß nach Vorfahrtsverletzung

Mannheim-Neckarau (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochvormittag ein 74-jähriger Autofahrer im Stadtteil Neckarau. Der Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem Fiat auf der Franz-Grashof-Straße von der Floßwörthstraße kommend in Richtung Wendehammer unterwegs. An der Abzweigung der Straße fuhr er geradeaus weiter und nahm einem von rechts kommenden BMW-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

