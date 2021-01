Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Baustellencontainer - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstagmorgen, 8 Uhr betraten bislang unbekannte Täter unbefugt das Gelände einer Baustelle In den Breitwiesen. Dort gelangten sie in zwei verschlossene Wohncontainer, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und so das Fenster von innen entriegelten. Von einem Tisch entwendeten sie mehrere Schlüssel für Baumaschinen. Mit einem Radlader fuhren sie ca. 300 Meter bis zur Baustelleneinfahrt und stellten ihn dort ab. Weiterhin zerstörten sie gewaltsam die Bolzenaufhängung von drei Werkzeugcontainern und durchsuchten diese. Über Art und Menge des Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. An den Containern entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.300 Euro. Der Radlader blieb unbeschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.

