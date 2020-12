Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Straßenbahnen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-InnenstadtMannheim-Innenstadt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Donnerstag, 26.11.2020 in der Mannheimer Innenstadt ereignete. Eine bislang unbekannte Fußgängerin überquerte gegen 15.45 Uhr von G 1 (Marktplatz) in Richtung R 1 unachtsam die Gleise der Straßenbahn. Hierdurch musste eine Straßenbahn, die an der Straßenbahnhaltestelle "Marktplatz" gerade in Richtung Paradeplatz losfuhr, bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Eine nachfolgende Straßenbahn der Linie 7 musste daraufhin ebenfalls bremsen. Dadurch stürzten in dieser Bahn drei Fahrgäste zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Unfallspezialisten bei der Verkehrspolizei Mannheim konnten zwischenzeitlich die Aufnahmen der Überwachungskamera an der Straßenbahnhaltestelle "Marktplatz" ausgewertet werden, auf denen erkennbar ist, dass es sich bei der Fußgängerin, die die Gleise unachtsam überquerte, um eine Frau mit Kinderwagen handelte.

Zeugen und Fahrgäste der Straßenbahnen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf und zu der Frau mit Kinderwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell