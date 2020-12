Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: In den Gegenverkehr geraten

Mannheim-NeuostheimMannheim-Neuostheim (ots)

Ein 42-jähriger BMW-Fahrer geriet am Montagmorgen im Stadtteil Neuostheim während der Fahrt in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Der 42-Jährige war kurz vor acht Uhr mit seinem BWM in der Seckenheimer Landstraße stadtauswärts unterwegs. Aufgrund der Kälte beschlug dessen Frontscheibe und behinderte seine Sicht. Hierdurch geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegen kommenden 36-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

