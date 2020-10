Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden - neun Streifenwagen im Einsatz - Quarzhandschuhe sichergestellt

Ilvesheim/Rhein-Neckar-KreisIlvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Zeugen verständigten am Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr die Polizei, dass auf dem Parkplatz der Alla-Hopp-Anlage in der Straße am Freibad zwei Personengruppen von etwa 20 - 25 Personen aufeinander losgehen würden. Dabei sollen diese auch ein Baseballschläger sowie ein Messer und Flaschen in den Händen halten. Beim Eintreffen der ersten Streifen waren nur noch vereinzelte jugendliche bzw. Heranwachsende anzutreffen. Demnach sollen mehrere Täter aus derzeit noch nicht bekannten Gründen auf einen 19-Jährigen eingeschlagen haben. Zudem soll ein Unbekannter mit einem Messer herumgefuchtelt und damit gedroht haben. Im Umfeld des Tatorts wurden von mehreren Personen die Personalien erhoben. Bei einem Tatverdächtigen wurden Quarzhandschuhe gefunden und sichergestellt. Bei der Durchsuchung eines 24-Jährigen wurden geringe Mengen Haschisch und Marihuana gefunden und sichergestellt. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar, die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Ladenburg aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell