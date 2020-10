Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Rhein-Neckar-Kreis: Polizeirat Adrian Harz neuer Leiter des Polizeireviers Sinsheim - Polizeipräsident Andreas Stenger und Oberbürgermeister Jörg Albrecht heißen den "Neuen" willkommen

Seit Anfang Oktober ist der 40-jährige Polizeirat Adrian Harz neuer Leiter des Polizeireviers Sinsheim. Polizeipräsident Andreas Stenger und Oberbürgermeister Jörg Albrecht sowie der Leiter der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Mannheim, Leitender Polizeidirektor Dieter Hoffert, hießen den "Neuen" im Rathaus an seiner neuen Wirkungsstätte bei einem ersten Arbeitsgespräch willkommen.

Adrian Harz, der in Bad Schönborn wohnhaft ist, startete 2008 bei der Polizei des Landes Baden-Württemberg. Zuvor war er Zeitsoldat bei der ABC-Abwehr der Bundeswehr. Bis 2012 absolvierte Harz seine Ausbildung und sein Bachelor-Studium zum gehobenen Polizeivollzugdienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Seine erste Station führte ihn zum Streifendienst des Polizeireviers Bad Schönborn. Bereits ab Frühjahr 2013 begann das interne Sichtungsverfahren bei verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Ab Ende 2016 folgte eine zweijährige Praxisförderung für den Aufstieg zum höheren Dienst mit Stationen als Fachlehrer am Institut für Ausbildung und Training in Bruchsal, als Leiter des Ermittlungsdienstes beim Polizeirevier Karlsruhe-West und beim Referat Technik des Landespolizeipräsidiums im Innenministerium. Von 2018 bis zur jetzigen Verwendung absolvierte er sein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster.

Adrian Harz ist verheiratet, treibt gerne Sport - Laufen und Tauchen - und ist in seiner Freizeit öfters mit dem Motorrad unterwegs.

