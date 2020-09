Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Samstag, 15:40 Uhr, kam es in einer Tiefgarage an der Neckarpromenade zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Der bislang unbekannte Autofahrer streifte vermutlich im Vorbeifahren einen Audi und fuhr danach in unbekannte Richtung davon. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000EUR. Der Verursacher dürfte einen beschädigten Scheinwerfer haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

