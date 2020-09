Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Autofahrer gerät auf Fahrradstreifen; Radfahrer stürzt - Unfallverursacher flüchtet

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 20:30 Uhr geriet der Fahrer eines VW-Golfs am Hans-Thoma-Platz in Fahrtrichtung Dossenheim aus bislang unbekannten Gründen auf den Fahrradstreifen, wodurch ein 34-jähriger Mountainbike-Fahrer, der parallel daneben fuhr, stark abbremsen musste und in Folge dessen stürzte. Im Anschluss fuhr der Autofahrer weiter und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Sturz zog sich der Radfahrer mehrere Schürfwunden zu.

Aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen merken. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer sind aufgenommen.

