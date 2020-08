Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: E-Scooter-Fahrer versucht von Polizeikontrolle zu flüchten

Mannheim (ots)

Ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer versuchte am Montagabend im Stadtteil Oststadt vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Einer Polizeistreife fiel der 38-Jährige in der Straße "Am Oberen Luisenpark" auf, da er mit einem E-Scooter auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Er fuhr unruhig und in starken Schlangenlinien. Als die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, kehrte er ebenfalls um und fuhr in Richtung Otto-Beck-Straße weiter. Die Beamten folgten dem 38-Jährigen, bis er schließlich in der Spinoza-Straße gestoppt werden konnte. Bei der Kontrolle war er den Roller schließlich zu Boden und flüchtete zu Fuß. Eine Polizeibeamtin nahm ebenfalls zu Fuß die Verfolgung auf. Nachdem sie ihn kurzfristig aus den Augen verloren hatte, konnte er schließlich im Vorgarten eines Anwesens im Gebüsch ausfindig gemacht werden. Er wurde zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht, wo zunächst ein Drogentest durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf Haschisch und Kokain. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss sowie des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

