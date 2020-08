Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Auffahrunfall mit verletzter Person

Mannheim (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein nicht mehr fahrfähiges Auto sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag im Stadtteil Oststadt. Ein 35-jähriger Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem Ford Ka auf der Collinistraße in Richtung Mozart-Straße unterwegs. An der Fußgängerampel an der Einmündung zur Mozart-Straße fuhr er einem 60-jährigen Hyundai-Fahrer auf, der an der roten Ampel wartete. Der 60-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen im Kopfbereich und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Ford des 35-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es war Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden.

