Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Teilnehmer bei Geburtstagsfeiern mit Pfefferspray verletzt - Polizei ermittelt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei zwei Geburtstagsfeiern am vergangenen Freitag (17.07.2020) an der Grillhütte am Eselspfad am Radweg zwischen Baiertal und Schatthausen wurden zahlreiche Teilnehmer durch das Versprühen von Pfefferspray leicht verletzt. Gegen 22.45 Uhr war die Polizei über den Vorfall verständigt worden. Als vier Streifenbesatzungen des Polizeireviers Wiesloch und der Diensthundeführerstaffel eintrafen, hatte sich die Lage beruhigt. Wie sich herausstellte, hatten sich an der Grillhütte zwei Gruppen zu jeweils etwa 20 Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren getroffen um jeweils einen Geburtstag zu feiern. Dabei soll ein unbekannter Teilnehmer eine Glasflasche geworfen haben, worauf ein bislang unbekannter Täter mit Pfefferspray in die Menge gesprüht haben soll. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannter Richtung. Die Geschädigten, die alle Augen- bzw. Oberkörperreizungen erlitten, wurden vor Ort durch Sanitäter medizinisch versorgt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat das Polizeirevier Wiesloch übernommen.

