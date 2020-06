Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsrowdy verursacht Unfall und flüchtet

Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Freitagmittag gegen 14:10 Uhr auf der B38a in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim, auf Höhe des Zubringers der BAB 656 ereignet hat. Ein 48-jähriger Mann befuhr mit seinem grauen Mercedes-Vito die linke der drei Fahrspuren in Richtung Feudenheim, als eine schwarze BMW Limousine von der BAB 656 kommend, komplett über alle Fahrspuren zog, um ebenfalls auf die linke Spur zu wechseln. Als sich der BMW unmittelbar rechts neben dem Mercedes befand, konnte der 48-Jährige einen Zusammenstoß nur noch dadurch vermeiden, indem er nach links auswich, wobei er die Leitplanke rammte. Der BMW setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 0621/174-3310 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell