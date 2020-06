Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Milchautomat mutwillig beschädigt

Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeirevier Weinheim sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Waidallee ereignet hat. In der Zeit von 23 Uhr bis 7 Uhr beschädigten Unbekannte einen Milchautomaten, indem sie die Frontscheibe eintraten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06201/1003-0 entgegengenommen.

