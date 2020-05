Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken gegen Auto gestoßen und einfach weggefahren - Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin verursachte am Dienstagabend in St. Leon-Rot einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend einfach davon. Die Frau fuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem Kleinwagen rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Im Schiff" heraus. Anschließend stieß sie beim Vorwärtsfahren gegen das Heck des daneben abgestellten VW Passat. Nachdem sie nochmals zurückgesetzt hatte, wollte sie davonfahren. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, sprach die ältere Dame an und forderte sie auf, zu warten, bis der Passat-Fahrer zurückkehrte. Obwohl die Dame dies zusicherte, fuhr sie anschließend davon.

Bei dem Fahrzeug der älteren unbekannten Dame soll es sich um einen roten Kleinwagen mit HD-Kennzeichen gehandelt haben. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ältere Dame mit Brille und kurzen grauen Haaren gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin und deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

