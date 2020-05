Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwer verletzter Radfahrer - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01.45 Uhr meldeten Zeugen einen verletzten Radfahrer in der Rohrbacher Straße, Höhe Einmündung "An der Markscheide". Der 26-jährige Radfahrer war vermutlich in Richtung Leimen unterwegs als er stürzte. Als die Zeugen ihn fanden lag er unter seinem Fahrrad im Gleisbereich. Aufgrund des Sturzes hatte er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht der Verkehrsdienst Heidelberg Zeugen die Angaben zum Unfall machen können, wie auch Personen die den Radfahrer vor dem Unfall gesehen haben. Die Hinweise werden unter 0621/174-4140 entgegengenommen.

