Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: 20-jähriger Autofahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitag um 7.45 Uhr auf der Kreisstraße 4152/Kirrlacher Straße zog sich ein 20-jähriger Fahrer eines Audi schwere Verletzungen zu. Der 20-Jährige war in Richtung Kirrlach unterwegs, als er auf einen Lkw hinten auffuhr, der um nach links abzubiegen abgebremst hatte. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

