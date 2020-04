Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Joggerin belästigt - Zeugen gesucht!

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Donnerstag gegen 15:50 Uhr wurde eine 26-jährige Joggerin im Bereich der Bahnhofstraße durch eine bislang unbekannte männliche Person in sexueller Weise belästigt. Nachdem die junge Frau den Mann zunächst an einer Bushaltestelle in Bahnhofsnähe bemerkte, folgte ihr dieser einige Zeit in Richtung eines nahegelegenen Sees. Dort bemerkte sie, dass der Fremde mit einer Hand in seiner Hose am Geschlechtsteil manipulierte, während er sie anstarrte. Kurz darauf begab sich der Mann fußläufig zurück in Richtung des Bahnhofs. Trotz des Einsatzes mehrerer Funkstreifenwagen verlief die Fahndung nach der männlichen Person ohne Erfolg.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: - ca. 35 Jahre alt - 180-190cm groß - schlanke Statur - deutsches Erscheinungsbild - kurze, hellblonde Haare - Brillenträger - silbernes Gestell mit rundlichen Gläsern - Bekleidung: dunkelgraues T-Shirt, dunkelblaue Stoffhose mit je einem türkisfarbenen Streifen längs der Beine sowie einem Aufnäher der "TSG-Hoffenheim" am linken Oberschenkel

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachdezernat 1.2 der Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese über das Hinweistelefon 0621/174-4444 mitzuteilen.

