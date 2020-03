Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - 74-jähriger Bewohner tot in Wohnung - Brandursache noch unklar

Mannheim (ots)

Nach einer Rauchentwicklung am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einer Küche im 1. OG eines Wohnblocks im Quadrat U 5 fanden die Feuerwehrleute einen 74-jährigen Bewohner tot in der Wohnung. Nachdem Anwohner die Feuerwehr verständigt hatten und Rauch unter der Tür im 1. OG quoll, hatten diese die Tür geöffnet. Die Brandermittler des Kriminalkommissariats Mannheim sowie die Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind derzeit vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

