POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Kantine - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagabend, 21. Februar 2020 und Montag, 24. Februar 2020 in die Kantine des Gewerkschaftshauses in der Mannheimer Innenstadt ein. Die Täter drangen in das Gebäude am Hans-Böckler-Platz ein, indem sie ein Fenster zu den Kantinenräumlichkeiten einschlugen, dieses öffneten und schließlich in die Räume einstiegen. Hier brachen sie die Kassenschublade auf. Inwiefern die Einbrecher etwas mitgehen ließen, ist derzeit nicht bekannt. Sie richteten jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

