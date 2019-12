Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall und Folgeunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Brühl (ots)

Auf der L599 ereigneten sich am Montagmorgen, gegen 7:30 Uhr, kurz hintereinander zwei Auffahrunfälle, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 39-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Mannheim unterwegs und musste kurz nach der Einmündung "Brühl Süd" aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ihr Fahrzeug abbremsen. Die nachfolgende 57-jährige VW-Fahrerin kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr von hinten auf den Skoda auf. Dabei zog sich die Fahrerin des Skodas leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nur wenige Minuten nach dem Unfall ereignete sich in Höhe der Ampelanlage zur Brühler Landstraße ein Folgeunfall mit drei beteiligten PKW. Die drei Autofahrer hielten zuvor an der roten Ampel und setzten bei Grün ihren Weg in Richtung Mannheim fort. Aufgrund des Rückstaus, der sich durch den vorherigen Auffahrunfall gebildet hatte, bremste die 33-jährige Ford-Fahrerin sowie die gleichaltrige VW-Fahrerin ihre Autos bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 23-jähriger Audi-Fahrer erkannte dies jedoch offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Dieser wurde wiederum auf den Ford geschoben, sodass an allen drei PKW Sachschaden entstand. Im VW zog sich ein neunjähriges Mädchen leichte Verletzungen zu. Sie musste in eine Klinik eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

