Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Über Terrassentür in Anwesen eingedrungen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Durch Aufhebeln der Terrassentür verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr, Zutritt zu einem Anwesen in der Gerhard-Marcks-Straße. Aus zwei Geldbörsen entwendete der Unbekannte Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und machte sich anschließend wieder aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

