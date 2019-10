Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei junge Männer nach Farbschmierereien vorläufig festgenommen

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei junge Männer im Alter von 21 und 28 Jahren wurden am Samstagnachmittag nach Farbschmierereien an einer Betonwand vorläufig festgenommen. Eine Zeugin beobachtete die Männer gegen 16.30 Uhr, wie sie in der Lindberghstraße eine Lärmschutzwand bzw. eine nahegelegene Betonwand mit gelber, orangener und grüner Farbe beschmierten. Sie sprühten die Tags "MOSH" und "WOB" an die Wände. Die eintreffenden Polizeibeamten konnte beide Tatverdächtigen auf frischer Tat antreffen und vorläufig festnehmen. Beide führten eine Tasche bzw. einen Rucksack mit, in denen sich zahlreiche Farbspraydosen befanden. Zudem wurden Skizzen der Tags aufgefunden. Der 21-Jährige hatte zudem ein kleines Behältnis mit einer kleineren Menge Marihuana dabei. Die beiden jungen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Eppelheim dauern an.

