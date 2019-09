Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Duo beim Ladendiebstahl erwischt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Bahnhofstraße verständigte am Dienstag kurz vor 15 Uhr die Polizei, da er zwei Männer beim Diebstahl von Parfum beobachtet hatte und nun verfolgte. Im Bereich der Allee konnten der Detektiv wie auch die beiden Männer, ein 19-jähriger Sinsheimer und ein 20-Jähriger aus Reichartshausen, von Beamten des örtlichen Polizeireviers angetroffen werden. Die beiden Parfumflaschen im Wert von rund 200 Euro, die die Männer zunächst in die Taschen ihrer Kapuzenpullover gesteckt hatten, wurden in einem Gebüsch wieder aufgefunden.

Das Duo, sie gaben an, von einem Dritten angestiftet worden zu sein, räumten die Diebstähle ein. Diesbezüglich dauern die weiteren Ermittlungen noch an.

Wegen Ladendiebstahls sehen sie jedoch Anzeigen entgegen.

