POL-MA: Dossenheim: Zweiradfahrerin prallt mit VW Sharan zusammen und wird leicht verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Bahnhofstraße kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr zu einer Kollision zwischen einer 16-jährigen Zweiradfahrerin und einem VW Sharan-Fahrer aus Neckargemünd. Bei unklarer Verkehrslage überholte sie den Wagen und stürzte. Glücklicherweise zog sie sich nur leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Schaden von mehreren tausend Euro.

