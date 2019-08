Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim, BAB 6, Rhein-Neckar-Kreis: Lkw kommt von Fahrbahn ab und kippt um - Bergungsarbeiten dauern an

Dielheim (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam am späten Dienstagnachmittag, um 16:58 Uhr, ein mit 20 Tonnen Papierrollen beladener Sattelzug auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug durchbrach die rechte Leitplanke, fuhr eine Böschung hinunter, kippte um und kam im Bereich eines Waldweges auf der Seite zum Liegen. Glücklicherweise wurde der 41-jährige Fahrer nur leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus seinem Führerhaus befreien. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Aufgrund austretenden Diesels wurden die Feuerwehren Wiesloch und Dielheim alarmiert und verhinderten an der Unfallstelle das weitere Auslaufen der Betriebsstoffe. Inwieweit weitergehende Maßnahmen, etwa durch Abtragen des durch Betriebsstoffe verunreinigten Erdreichs, getroffen werden müssen, kann erst nach der abschließenden Bergung des Sattelzuges entschieden werden. Die untere Wasserbehörde des Rhein-Neckar-Kreises wurde eingeschaltet und war vor Ort. Durch das Durchbrechen der Leitplanke wurde ebenfalls die Stromversorgung der Notrufsäulen beschädigt. Hierdurch fallen bis auf weiteres die Notrufsäulen zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn aus. Eine Verkehrswarnfunkmeldung ist veranlasst. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf 31.000 EUR geschätzt. Am Sattelzug entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 EUR. Aufgrund der Unfallaufnahme mussten der mittlere und rechte Fahrstreifen der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau in Höhe von sechs Kilometern. Die Bergungsarbeiten dauern noch weiter an und werden voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden andauern. Hierzu sind weiterhin der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Das Verkehrskommissariat Walldorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

