POL-MA: Leutershausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte schlagen auf 29-Jährigen ein, Zeugen gesucht

Leutershausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zahlreiche Verletzungen im Kopfbereich erlitt ein 29-Jähriger in der Nacht zu Samstag, nachdem er vermeintlich durch eine Gruppe aus sechs Personen geschlagen wurde.

Der verletzte junge Mann war in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Straßenbahn Linie 5. Dort war es zwischen der Haltstelle Großsachen und Leutershausen zu einem Streitgespräch mit Angehörigen der Gruppe gekommen. Er gab gegenüber der Polizei an, die Straßenbahn in Leutershausen verlassen zu haben. Dort sei er von den sechs Personen unvermittelt angegriffen und geschlagen worden. Freunde, die den Abend mit ihm verbracht hatten, fanden den 29-Jährigen am frühen Samstagmorgen verletzt am Bahnhof in Schriesheim. Der Mann wurde durch einen umgehend verständigten Rettungswagen in das Universitätsklinikum Heidelberg gebracht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter 06221 / 45690 zu melden.

